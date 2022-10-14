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09:01, 14 октября 2022Наука и техника

В атмосфере экзопланет обнаружили самый тяжелый элемент

Astronomy and Astrophysics: в атмосфере экзопланет нашли самый тяжелый элемент — барий

Изображение: J. Olmsted / STScI / ESA / NASA / Wikimedia

Ученые из Европейской южной обсерватории нашли на двух экзопланетах самый тяжелый элемент, когда либо найденный в верхних слоях атмосфер — барий. Работа опубликована в журнале Astronomy and Astrophysics.

Два обнаруженных горячих газовых гиганта назвали WASP-76 b и WASP-121 b, их удалось исследовать через инструмент ESPRESSO на Very Large Telescope (Очень Большой Телескоп). Их размер примерно такой же, как и Юпитер, однако температура на планетах достигает примерно 1000 градусов Цельсия. Из-за такой жаркой погоды на WASP-76 b идут дожди из расплавленного железа.

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В ходе анализа астрономы зафиксировали свет от звезд, прошедший через атмосферу планет, и заметили в них различные элементы, среди которых был барий, который в 2,5 раза тяжелее железа. Почему соединение находится в верхних слоях планеты, а не опустилось из-за гравитации вниз, ученые пока объяснить не смогли.

В следующих наблюдениях специалисты хотят продолжить изучать атмосферы экзопланет, применив спектрограф ANDES. Этот аппарат позволит тщательно исследовать крупные и небольшие экзопланеты, в том числе похожие на Землю.

В октябре 2022 международная команда астрономов зафиксировала экзопланету TOI-5542 b, похожую на Юпитер.

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Елена Апазиди
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