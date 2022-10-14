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12:00, 14 октября 2022Культура

Харрисон Форд заменит умершего Уильяма Херта в киновселенной Marvel

Звезда «Индианы Джонса» Харрисон Форд присоединился к киновселенной Marvel

Фото: Nicholas Hunt / Getty Images

Американский актер и звезда «Индианы Джонса» Харрисон Форд присоединился к киновселенной Marvel. Об этом сообщает Slash Film.

По словам режиссера Зака Снайдера, первым фильмом с участием Форда станет «Капитан Америка: Новый мировой порядок». В нем артист заменит Уильяма Херта, скончавшегося в марте этого года, и исполнит роль генерала Таддеуса Росса.

Снайдер добавил, что в ближайшем будущем звезда «Индианы Джонса» исполнит главную роль в фильме «Громовержцы».

Ранее стало известно, что компания Marvel приостановила съемки фильма «Блэйд» из-за ухода режиссера Бассама Тарика незадолго до начала производства проекта. В ноябре студия планировала начать съемки фильма в Атланте. В компании отметили, что продюсеры картины сейчас занимаются поиском режиссера и планируют приступить к съемкам «Блэйда» в начале следующего года.

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Анастасия Астахова
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