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Marvel приостановила съемки фильма «Блэйд» после ухода режиссера

Студия Marvel перенесла съемки фильма «Блэйд» на следующий год после ухода режиссера

Изображение: Marvel

Студия Marvel приостановила съемки фильма «Блэйд» из-за ухода режиссера Бассама Тарика незадолго до начала производства проекта. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В ноябре студия планировала начать съемки фильма в Атланте. В компании отметили, что продюсеры картины сейчас занимаются поиском режиссера и планируют приступить к съемкам «Блэйда» в начале следующего года. Премьера картины, запланированная на 3 ноября 2023 года, перенесена на 6 сентября 2024-го.

Ранее стало известно, что фильм «Блэйд» потерял своего режиссера Бассама Тарика за два месяца до начала съемок. Представители Marvel назвали причиной ухода кинодеятеля «изменения в производственном расписании». Сообщалось, что Тарик продолжит участвовать в создании картины в качестве ее продюсера.

«Блэйд» расскажет историю вампира, роль которого исполнит актер Махершала Али, известный по проектам «Зеленая книга» и «Настоящий детектив». В фильме также появятся Делрой Линдо и Аарон Пьер.

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Анастасия Астахова
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