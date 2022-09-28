Фильм «Блэйд» потерял режиссера незадолго до начала съемок

Режиссер Бассам Тарик отказался работать над фильмом «Блэйд»

Фильм «Блэйд» потерял своего режиссера Бассама Тарика незадолго до начала съемок. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссер отказался работать над проектом за два месяца до съемок. Представители Marvel назвали причиной ухода Тарика «изменения в производственном расписании». Уточняется, что кинодеятель выступит в качестве продюсера картины. Кто будет новым режиссером, пока неизвестно.

«Для меня было честью работать с замечательными людьми из Marvel. Нам удалось собрать убийственный актерский состав и съемочную группу. Не терпится увидеть, куда следующий режиссер поведет фильм», — высказался Тарик.

«Блэйд» расскажет историю вампира, роль которого исполнит актер Махершала Али, известный по проектам «Зеленая книга» и «Настоящий детектив». В фильме также появятся Делрой Линдо и Аарон Пьер. Премьера картины назначена на 3 ноября 2023 года, съемки должны стартовать в ноябре в Атланте, штат Джорджия.

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