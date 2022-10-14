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16:29, 14 октября 2022Силовые структуры

Россиянин заступился за мать и забил гаечным ключом до смерти ее сожителя

В Смоленске осудили на 10 лет мужчину, забившего гаечным ключом до смерти сожителя матери

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Смоленске суд приговорил к десяти годам лишения свободы 28-летнего местного жителя за убийство 46-летнего мужчины. Об этом в пятницу, 14 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в мае фигурант выпивал с матерью и ее сожителем в квартире дома в микрорайоне Южный в Смоленске. Когда женщина начала ссориться со своим кавалером, осужденный решил заступиться за родственницу, взял металлический гаечный ключ и ударил им обидчика матери 14 раз по голове, нанеся ему смертельные ранения.

Отмечается, что фигурант оставил тело жертвы в квартире на несколько дней, после чего ночью выкинул его в канализационный колодец.

Ранее стало известно, что в Якутии 23-летняя пьяная девушка в ссоре зарезала 19-летнюю беременную сестру.

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Екатерина Власова
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