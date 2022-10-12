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19:35, 12 октября 2022Силовые структуры

Молодая россиянка зарезала беременную сестру и попала под следствие

В Якутии 23-летняя пьяная девушка зарезала 19-летнюю беременную сестру из-за ссоры

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Якутии суд рассмотрит дело в отношении 23-летней местной жительницы об убийстве 19-летней беременной сестры. Об этом в среду, 12 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Надежда Дворецкая.

По данным ведомства, 28 июня фигурантка поссорилась с сестрой, они начали драться. Тогда пьяная обвиняемая взяла нож и зарезала им родственницу. Погибшая находилась на пятом месяце беременности, и россиянка знала об этом.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Фигурантка полностью признала вину.

Ранее стало известно, что в Якутии россиянка забила до смерти ревновавшего ее знакомого подручными предметами.

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Екатерина Власова
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