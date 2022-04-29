Россиянка забила до смерти ревновавшего ее знакомого и ушла к подруге

В Якутии россиянка забила до смерти ревновавшего ее знакомого подручными предметами

В Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней жительницы города Вилюйск, жестоко расправившейся со знакомым. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 22 апреля россиянка распивала алкоголь со своим 71-летним знакомым. У них произошла ссора на почве ревности со стороны мужчины, закончившаяся взаимными оскорблениями. После этого мужчина ударил ее рукой по голове. В ответ женщина повалила его и начала избивать попавшимися под руку предметами, включая лопатку, железный таз и деревянный стул. В итоге она забила своего знакомого до смерти и ушла к подруге, где продолжила распивать спиртное.

СКР возбудил в отношении задержанной уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Иркутске 59-летняя женщина убила мужа топором, расчленила его тело и закопала в огороде.