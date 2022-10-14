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00:06, 15 октября 2022Забота о себе

Названо безопасное время прослушивания музыки в наушниках

Лор Зайцев призвал слушать музыку в наушниках два раза в день по полчаса

Фото: Unsplash

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, сколько времени в день можно слушать музыку в наушниках без вреда для здоровья. Его слова приводит Ura.ru.

Медик назвал безопасное время прослушивания музыки в наушниках и призвал уделять этому занятию по полчаса два раза в день или непрерывно один час. По его мнению, этих минут хватит, «чтобы подростку насладиться любимой музыкой в наушниках, не оглохнуть и не нанести ущерб для слухового нерва».

«Но при условии, что музыка будет спокойная, не группа Rammstein. Здесь мы говорим о внутреннем ухе, о кортиевом органе, о слуховом нерве, о волосковых клетках, которые могут угасать, и слух человека снижается», — подчеркнул Зайцев.

Врач добавил, что правила использования наушников распространяются и на взрослых.

«Для взрослого человека это правило также актуально. С возрастом слух начинает снижаться и если еще добавляется присутствие громких звуков, то от этого становится только хуже», — заключил он.

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Марина Совина
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