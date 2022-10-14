Ипотека в США рекордно подорожала

Freddie Mac: ставки по ипотеке в США выросли до максимальных за 20 лет 6,92 процента

Ставки по ипотечным кредитам в США выросли до 6,92 процента годовых — это максимальное значение за последние 20 лет. О рекордном подорожании кредитов на жилье сообщило крупнейшее американское ипотечное агентство Freddie Mac, пишет РБК.

Специалисты отметили, что в последний раз ставка по этому виду займов была на таком уровне в апреле 2002 года — тогда она достигала 6,94 процента. Фиксированная ставка процента по ипотеке (FRM) на текущей неделе на 0,26 процента выше значений, которые наблюдались неделей ранее (6,66 процента). В 2021 году в это время 30-летняя FRM составлял в среднем 3,05 процента. Фиксированная ставка по 15-летней ипотеке в среднем достигает 6,09 процента. Неделей ранее она была на уровне 5,9 процента, а в 2021-м 15-летняя FRM составляла в среднем 2,3 процента.

Средняя ставка по гибридной ипотеке на пять лет с плавающей (регулируемой) ставкой (ARM) достигла 5,81 процента — неделей ранее она была на уровне 5,36 процента, а в 2021-м году пятилетняя ARM фиксировалась на отметке 2,55 процента.

«Мы продолжаем наблюдать в данных противоречивые факторы. Сильный рост занятости и заработной платы поддерживает профицит бюджета потребителей, в то время как затяжная инфляция, опасения рецессии и низкая доступность жилья резко снижают спрос на него», — пояснили Freddie Mac.

Ранее в Ассоциации ипотечных банкиров говорили о рекордном подорожании популярного в США ипотечного кредита на 30 лет — ставка по нему превысила шесть процентов впервые с 2008 года.