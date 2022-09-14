Ипотека в США рекордно подорожала

Reuters: ипотека в США подорожала до шести процентов годовых впервые с 2008 года

Процентные ставки по самому популярному в США ипотечному кредиту на 30 лет превысила шесть процентов впервые с финансового кризиса 2008 года, сообщает Reuters со ссылкой на Ассоциацию ипотечных банкиров (MBA).

Причиной для роста стоимости ипотечного кредитования в США стало увеличение ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС). С начала года ее подняли на 2 процента до 2,25-2,5 процента для борьбы с ростом инфляции в стране.

При этом агентство отмечает, что нынешний размер ипотечной ставки в 6,01 процента превышает уровень годичной давности почти в два раза. А в 2020 году стоимость ипотечного кредитования находилась на историческом минимуме, опускавшись ниже трех процентов.

Рост ипотечной ставки ощущается во всем жилищном секторе, подчеркивает Reuters. Продажи новых домов упали до шестилетнего минимума, а спрос на вторичном рынке — до двухлетнего. Однако цены на жилую недвижимость все равно остаются высокими из-за нехватки доступного жилья, что делает обвал рыночной стоимости маловероятным.

Ранее Bloomberg писало, что рост инфляции, подорожание жилья и стоимости жизни в целом вынуждает людей по всему миру возвращаться жить к родителям. Согласно исследованию центра Pew Research, c 1971 по 2021 годы доля американцев, проживающих вместе с представителями нескольких поколений семьи, выросла больше чем вдвое, до 18 процентов от всего населения.