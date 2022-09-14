Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Ипотека в США рекордно подорожала

Reuters: ипотека в США подорожала до шести процентов годовых впервые с 2008 года
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Richard B. Levine / Globallookpress.com

Процентные ставки по самому популярному в США ипотечному кредиту на 30 лет превысила шесть процентов впервые с финансового кризиса 2008 года, сообщает Reuters со ссылкой на Ассоциацию ипотечных банкиров (MBA).

Причиной для роста стоимости ипотечного кредитования в США стало увеличение ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС). С начала года ее подняли на 2 процента до 2,25-2,5 процента для борьбы с ростом инфляции в стране.

При этом агентство отмечает, что нынешний размер ипотечной ставки в 6,01 процента превышает уровень годичной давности почти в два раза. А в 2020 году стоимость ипотечного кредитования находилась на историческом минимуме, опускавшись ниже трех процентов.

Рост ипотечной ставки ощущается во всем жилищном секторе, подчеркивает Reuters. Продажи новых домов упали до шестилетнего минимума, а спрос на вторичном рынке — до двухлетнего. Однако цены на жилую недвижимость все равно остаются высокими из-за нехватки доступного жилья, что делает обвал рыночной стоимости маловероятным.

Ранее Bloomberg писало, что рост инфляции, подорожание жилья и стоимости жизни в целом вынуждает людей по всему миру возвращаться жить к родителям. Согласно исследованию центра Pew Research, c 1971 по 2021 годы доля американцев, проживающих вместе с представителями нескольких поколений семьи, выросла больше чем вдвое, до 18 процентов от всего населения.

Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о подготовке поездки ООН на место инцидента в СИЗО в Еленовке
Выявлен новый способ создания замены донорской крови
Тодоренко пожаловалась на внешний вид после родов
Российский суд признал незаконной пробу Манту школьнику без согласия родителей
ООН предупредила о риске дефицита еды из-за кризиса с удобрениями
В Запорожской области заявили о пресечении попытки ВСУ провести разведку боем
Россиянин предстанет перед судом за зарезанного из мести знакомого и его мать
Путин позитивно оценил сотрудничество с МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Путин посмертно наградил сотрудников посольства России в Кабуле
Следствие предъявило обвинение второму актеру квеста с пострадавшими подростками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.