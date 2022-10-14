МИД Украины высказался об окончании конфликта с Россией

Глава МИД Украины Кулеба: конфликт с Россией решится на поле боя и закончится дипломатией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), выдававшими себя за экс-посла США в России Майкла Макфола, высказался об окончании конфликта с Россией. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале блогеров.

«Конечно, все закончится дипломатией. (...)Но мы все понимаем, что баланс за столом переговоров будет определен ситуацией на поле боя и ситуацией в экономике России», — заявил Кулеба, подчеркнув, что задача, как главы МИД заключается в том, чтобы Киев вышел на переговоры «с максимально сильных позиций».

По его мнению, «русские предложат переговоры в тот момент, когда они поймут, что они проигрывают, они в плохом положении и им нужна пауза», однако это будет означать, что переговоры для Киева невыгодны. Он также считает, что положение Украины на переговорах улучшат оружие и санкции.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал США не лгать по поводу того, что Москва не отвечает на запрос Вашингтона по поводу переговоров о ситуации на Украине. По его словам, Россия никогда не напрашивалась на переговоры, но всегда соглашалась их вести.