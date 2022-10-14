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18:30, 14 октября 2022Среда обитания

В США предложили купить бывший дом солиста Maroon 5

Бывший дом солиста Maroon 5 Адама Левина выставили на продажу за $6,29 млн

Фото: Hubert Boesl / Globallookpress.com

В США предложили купить бывший дом солиста поп-группы Maroon 5 Адама Левина в Нью-Йорке. Объект выставили на продажу за 6,29 миллиона долларов, сообщает New York Post.

Речь идет о лофте, расположенном на третьем этаже одного из жилых зданий в квартале Сохо. Левин приобрел недвижимость в 2014 году за 4,5 миллиона долларов, а через два года продал ее за 5,3 миллиона долларов.

Площадь жилья составляет более 260 квадратных метров. Внутри имеются две спальни, зал, две гостиные, столовая и кухня. Интерьер отличается выкрашенными в белый кирпичными стенами, деревянными балками и железными колоннами, широкими окнами и высокими потолками.

В мае участник Maroon 5 Джесси Кармайкл выставил на продажу бывший дом певицы K.D. Lang. Музыкант запросил за особняк в лос-анджелесском районе Голливуд Хилс 3,9 миллиона долларов — на два миллиона больше, чем сам заплатил за него в 2014 году. Объект включает в себя двухэтажное жилое здание площадью 278 квадратных метров, отдельную арт-студию, двухместный гараж, террасу, бассейн, сауну и СПА-зону.

Александра Качан
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