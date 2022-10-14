Психолог подсказала новые способы минимизировать негативное влияние стресса

Психолог Вожжова: возвращение себе авторства жизни позволит минимизировать влияние стресса

На фоне затяжного стресса многие техники снижения тревожности, такие как дыхательные практики, забота о своем теле и определение зоны контроля, перестали работать, предупредила практикующий психолог компании Inbalansy Светлана Вожжова. В беседе с «Лентой.ру» она подсказала новые эффективные способы, которые позволят минимизировать негативное влияние нервного перенапряжения, включая возвращение себе авторства жизни.

Для начала эксперт предложила остановиться и проанализировать собственные чувства, чтобы понять, каким образом подпитывается тревога, а затем перестать жить на автопилоте. По ее словам, эти шаги помогут перевести фокус внимания с ситуации вовне на себя. «Формула простая: чем больше наш фокус вовне, тем сильнее тревога и стресс; чем больше фокус на себя, на свою личную историю и чем больше внимания и бережного отношения по отношению к себе, тем больше внутренней устойчивости», — подчеркнула Вожжова.

Психолог напомнила, что любой человек в течение жизни переживает ряд негативных событий, которые причиняют ему боль и страдания, однако у него всегда есть выбор, какие смыслы и опыт извлечь из стрессовых ситуаций. По ее словам, в кризисные времена необходимо пересмотреть свои ценности и старые точки опоры в пользу того, что лично для человека имеет смысл здесь и сейчас.

Все значимое, что есть в нашей жизни, приносит с собой и удовольствие, и боль. Мы не можем контролировать свои чувства, да и утверждение «думай о хорошем и будешь счастлив» уже давно устарело. Чем сильнее мы пытаемся не испытывать что-либо, тем сильнее становятся подавляемые чувства. Вместо того чтобы пытаться что есть сил убежать от тревоги и стресса, мы можем, испытывая их, направлять фокус внимания на то, что значимо для нас Светлана Вожжова Практикующий психолог компании Inbalansy

По мнению Вожжовой, большинство психологических техник успокоения направлены на то, чтобы человек успокоился. Однако в случаях, когда эти способы перестали помогать, стоит по-другому взглянуть на тревогу и понять, что за ней скрывается. Через призму тревожного состояния можно попробовать ответить на следующие вопросы: «Чего жизнь ждет от меня в этот конкретный момент?», «Какое жизненное задание стоит передо мной?»

Этот способ поможет лучше понять себя, отметила Вожжова. Также поможет минимизировать влияние негативных эмоций и стресса попытка ретроспективно оценить свой жизненный путь и приобретенный в ходе преодоления трудностей опыт. Психолог уверена, что в тяжелые моменты человеку особенно важно вернуть себе авторство жизни и знание, что он может больше, чем ему кажется.

В воображаемом рае нам не пришлось бы тревожиться и не было бы места стрессу. Одновременно с этим, занимая взрослую позицию, относясь к себе с самосостраданием, давая себе необходимое тепло, заботу, поддержку, ища смысл в том, что кажется немыслимым, мы имеем возможность приблизиться к более глубинному пониманию себя и обнаружить внутри себя бесценные сокровища Светлана Вожжова практикующий психолог компании Inbalansy

Ранее психолог, психосоматолог Роман Сухинин предупредил о негативном влиянии стресса на работу желудочно-кишечного тракта. По его словам, из-за эмоциональной перегрузки могут начаться «нервные» боли в животе и желудке и появиться ряд других проблем с пищеварением.