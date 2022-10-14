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21:58, 14 октября 2022Бывший СССР

На Украине отказались разглашать данные о гражданстве Медведчука

Миграционная служба Украины отказалась разглашать данные о гражданстве Медведчука
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: РИА Новости

Издание «Украинские новости» обратилось с официальным запросом к украинской Государственной миграционной службе (ГМС) предоставить данные о гражданстве оппозиционного политика Виктора Медведчука, на что ведомство ответило отказом. Отмечается, что такое решение было принято из-за запрета на разглашение персональных данных.

«Агентство спросило у миграционной службы, прекращал ли президент гражданство Медведчука и обращался ли сам депутат с заявлением о выходе из гражданства. Государственная миграционная служба ответила, что в соответствии с частями первой и второй статьи 32 конституции Украины никто не может вмешиваться в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных конституцией Украины», — пишет издание.

Ранее Валентин Рыбин, адвокат украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, рассказал, что при отъезде с Украины смог вывезти жесткие диски и накопители с информацией о делах, которые он вел.

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Марина Совина
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