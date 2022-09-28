Адвокат Медведчука вывез жесткие диски при отъезде с Украины

Адвокат Медведчука рассказал, что вывез жесткие диски и накопители при отъезде с Украины

Валентин Рыбин, адвокат украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, рассказал РИА Новости, что при отъезде с Украины смог вывезти жесткие диски и накопители с информацией о делах, которые он вел.

По словам правозащитника, адвокаты, имеющие доступ к государственной тайне, могут вывезти много «интересных вещей». «Мне все же удалось вывезти также и жесткие диски, и накопители определенные, которые я использовал в своей деятельности, потому что я не хотел оставлять их на территории Украины и предоставлять украинским властям», — рассказал Рыбин, покинувший Украину в марте.

Украинские пограничники не хотели выпускать адвоката за пределы страны, поэтому ему пришлось провести на границе около десяти часов. После сложной процедуры досмотра, чтобы «не дай бог ничего не было вывезено», Рыбина отпустили.

23 сентября стало известно, что Виктор Медведчук, освобожденный из украинского плена, уехал из Турции в Россию. По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, Медведчук был включен в список обмена пленными с Киевом, поскольку содействовал освобождению военнослужащих в 2014-2015 годах.