Пушилин назвал причину включения Медведчука в обмен пленными

Денис Пушилин: Медведчук был включен в обмен за содействие в освобождении военнослужащих

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал причину включения украинского политика Виктора Медведчука в обмен пленными с Киевом. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Медведчук был включен в обмен, поскольку содействовал освобождению военнослужащих в 2014-2015 годах.

«Мы знакомы с Виктором Медведчуком по переговорному процессу, но даже до начала минских переговоров он тоже уже принимал участие в том числе и в обмене пленными, поэтому здесь для нас было неким долгом, с учетом того, скольких ребят при его участии удалось освободить. А 2014-2015 год мы все прекрасно помним, что условия были не лучше, а где-то даже хуже», — пояснил Пушилин.

22 сентября Министерство обороны России сообщило, что в результате переговоров по обмену с территории Украины удалось вернуть 55 плененных военнослужащих из России, а также Донецкой и Луганской народных республик. Позднее глава ДНР заявил, что среди 215 человек, переданных Киеву в рамках обмена пленными, были бойцы украинских националистических батальонов.