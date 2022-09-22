Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Пушилин заявил об обмене бойцов украинских нацбатов

Глава ДНР Пушилин заявил, что при обмене пленными Киеву передали бойцов нацбатов

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Среди 215 человек, переданных Киеву в рамках обмена пленными, были бойцы украинских националистических батальонов. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его цитирует ТАСС

«Мы отдали 215 человек, в том числе часть из них — это представители нацбатов. Это военные преступники, мы все прекрасно понимали, но задача — вернуть наших ребят в кратчайшие сроки», — заявил он.

Ранее Пушилин сообщал, что среди освобожденных в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом есть украинский политик Виктор Медведчук.

22 сентября в Минобороны РФ объявили, что в результате переговоров с территории Украины удалось вернуть 55 плененных военнослужащих из России, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на информацию о планах мобилизовать миллион человек
11-летний мальчик сделал модную стрижку в салоне и подхватил опасную инфекцию
Девятилетний мальчик поймал на удочку 146-киллограммовую акулу
Европа собралась ограничить поставки в Россию гражданских технологий
В ДНР предрекли усложнение обмена пленными после проведения референдумов
В России собрались ввести акциз на газировку
Блогер разбил машину ради новой функции iPhone
В России выросло число DDoS-атак на онлайн-магазины
Продюсеры «бондианы» рассказали об условии для исполнения роли агента 007
В Москве на продажу выставили больше недорогих квартир
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.