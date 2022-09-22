Пушилин заявил об обмене бойцов украинских нацбатов

Глава ДНР Пушилин заявил, что при обмене пленными Киеву передали бойцов нацбатов

Среди 215 человек, переданных Киеву в рамках обмена пленными, были бойцы украинских националистических батальонов. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его цитирует ТАСС

«Мы отдали 215 человек, в том числе часть из них — это представители нацбатов. Это военные преступники, мы все прекрасно понимали, но задача — вернуть наших ребят в кратчайшие сроки», — заявил он.

Ранее Пушилин сообщал, что среди освобожденных в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом есть украинский политик Виктор Медведчук.

22 сентября в Минобороны РФ объявили, что в результате переговоров с территории Украины удалось вернуть 55 плененных военнослужащих из России, а также Донецкой и Луганской народных республик.