Пушилин заявил об обмене Медведчука

Глава ДНР Пушилин заявил, что среди освобожденных пленных есть Виктор Медведчук

Среди освобожденных в результате обмена пленными между Россией и Украиной есть Виктор Медведчук, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости. Он также отметил, что ранее при участие Медведчука были освобождены тысячи военнослужащих ДНР.

«Освобожден из плена был Виктор Медведчук. Только на моих глазах в рамках минского процесса, вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые бы просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались - по сути, это застенки гестапо», — сообщил Пушилин.

Ранее об обмене Медведчука сообщила украинская сторона. В Киеве его обвиняют в государственной измене, содействии терроризму и незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информацию об обмене украинского политика Медведчука комментировать не стал. Кремль также воздержался от оценки сообщений об обмене членов полка «Азов» (признан Верховным судом России террористической организацией).