Кремль не стал комментировать информацию об обмене плененных бойцов «Азова»

Песков не стал комментировать информацию об обмене плененных бойцов «Азова» на россиян

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о наличии бойцов полка «Азов» (признан Верховным судом России террористической организацией) в числе военнопленных, которых 22 сентября обменяли на россиян. Об этом сообщает ТАСС.

В ответ на замечание одного из журналистов, что на фотографии с обмена пленными присутствуют «азовцы», представитель Кремля заявил, что у него нет полномочий давать комментарии по этому вопросу.

Песков также отказался отвечать, был ли в числе участников обмена украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. Пресс-секретарь напомнил, что о возвращении на родину захваченных россиян сообщало Минобороны. «Если будет дополнительная информация, она последует», — почеркнул представитель Кремля.

Ранее Минобороны сообщило, что в результате переговоров по обмену 22 сентября с территории Украины вернули 55 плененных военнослужащих из России, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Освобожденных доставили на территорию России. Сейчас они находятся в медучреждениях.

Как рассказал возвращенный с Украины россиянин, его содержали в ужасных условиях и били. По его словам, пленникам приходилось жить в подвале и спать на поддонах, украинская сторона кормила их два раза в день.