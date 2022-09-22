Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль не стал комментировать информацию об обмене плененных бойцов «Азова»

Песков не стал комментировать информацию об обмене плененных бойцов «Азова» на россиян

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о наличии бойцов полка «Азов» (признан Верховным судом России террористической организацией) в числе военнопленных, которых 22 сентября обменяли на россиян. Об этом сообщает ТАСС.

В ответ на замечание одного из журналистов, что на фотографии с обмена пленными присутствуют «азовцы», представитель Кремля заявил, что у него нет полномочий давать комментарии по этому вопросу.

Песков также отказался отвечать, был ли в числе участников обмена украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук. Пресс-секретарь напомнил, что о возвращении на родину захваченных россиян сообщало Минобороны. «Если будет дополнительная информация, она последует», — почеркнул представитель Кремля.

Материалы по теме:
Путин объявил в России частичную мобилизацию. Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
Путин объявил в России частичную мобилизацию.Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
21 сентября 2022
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму. Регионы хотят войти в состав России
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму.Регионы хотят войти в состав России
20 сентября 2022

Ранее Минобороны сообщило, что в результате переговоров по обмену 22 сентября с территории Украины вернули 55 плененных военнослужащих из России, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Освобожденных доставили на территорию России. Сейчас они находятся в медучреждениях.

Как рассказал возвращенный с Украины россиянин, его содержали в ужасных условиях и били. По его словам, пленникам приходилось жить в подвале и спать на поддонах, украинская сторона кормила их два раза в день.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Кремль сообщил о подготовке документа об отсрочке от частичной мобилизации
В граничащем с Украиной регионе атаковали подстанцию
К Одессе направились американские «Черные ястребы»
Стало известно о скором суде над Навальным
Названы округа Москвы с самым дешевым жильем
Миру предсказали дефицит важнейшего металла
Названы признанные культовыми в 2022 году одежда и обувь
Из Белоруссии запретили вывозить автомобили и смартфоны
Пушилин заявил об обмене Медведчука
Обнаружен новый радиопульсар в двойной системе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.