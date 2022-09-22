Освобожденный из украинского плена рассказал об условиях содержания

Zvezdanews: возвращенных с Украины российских пленных унижали, били и плохо кормили

Освобожденный из украинского плена российский военный рассказал об условиях содержания. Его слова передает телеканал «Звезда» в Telegram-канале.

«Фашизм присутствует на Украине. Издеваются. Издеваются жестко, насильно», — сказал он.

По словам возвращенного с Украины россиянина, имя которого не называется, поначалу в плену его били, после чего содержали в ужасных условиях. Он рассказал, что российским солдатам приходилось жить в подвале и спать на поддонах, украинская сторона кормила их два раза в день. Россиянин признался, что испытывал голод постоянно, за время нахождения в плену он похудел, «наверное, килограмм на десять».

Он также выразил благодарность тем, кто занимался обменом пленных между Россией и Украиной, за то, что вернулся домой.

После возвращения с Украины пленные российские солдаты содержатся в медицинских учреждениях Минобороны. Российским военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее в Минобороны рассказали об обмене пленными между Россией и Украиной. Там отметили, что переговорный процесс по этому вопросу оказался сложным.

В ночь на 22 сентября стало известно, что Россия и Украина обменялись пленными. Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что российская сторона освободила британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, приговоренных к смертной казни в ДНР. Обмен состоялся при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии.

Киев в свою очередь передал Москве украинского оппозиционера Виктора Медведчука.