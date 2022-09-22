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Минобороны раскрыло местонахождение возвращенных Украиной пленных

Минобороны заявило, что возвращенные Украиной пленные содержаться в медучреждениях

Фото: РИА Новости

Возвращенные с Украины пленные российские солдаты содержатся в медицинских учреждениях Министерства обороны России. Об этом в четверг, 22 сентября, журналистам сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что возвращенным солдатам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Также им всем предоставили возможность связаться с родственниками.

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Ранее в ведомстве рассказали об обмене пленными между Россией и Украиной. Там отметили, что переговорный процесс по этому вопросу оказался сложным.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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