Минобороны раскрыло местонахождение возвращенных Украиной пленных

Минобороны заявило, что возвращенные Украиной пленные содержаться в медучреждениях

Возвращенные с Украины пленные российские солдаты содержатся в медицинских учреждениях Министерства обороны России. Об этом в четверг, 22 сентября, журналистам сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что возвращенным солдатам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Также им всем предоставили возможность связаться с родственниками.

Ранее в ведомстве рассказали об обмене пленными между Россией и Украиной. Там отметили, что переговорный процесс по этому вопросу оказался сложным.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).