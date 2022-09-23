Освобожденный из украинского плена гражданин Украины Медведчук уехал в Россию

Эрдоган: освобожденный из украинского плена Медведчук отправился из Турцию в Россию

Украинский политик Виктор Медведчук, освобожденный из украинского плена, отправился из Турции в Россию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

По его словам, при обмене пленным между Москвой и Киевом у Анкары было 200 имен. «Это все наши гости. На одном из них [Медведчуке] [президент России Владимир] Путин сделал акцент. Мы отправили его в РФ. Мы решительно продолжаем процесс», — добавил Эрдоган.

Ранее турецкий лидер заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной стал важным шагом для прекращения войны. По его словам, решение об обмене при посредничестве Турции было принято в ходе дипломатической переписки с президентом России Владимиром Путиным.

Минобороны России 22 сентября объявило, что в результате переговоров с территории Украины удалось вернуть 55 плененных военнослужащих из России, а также Донецкой и Луганской народных республик.