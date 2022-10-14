Открыт новый участок российской мегатрассы

По участку мегатрассы М-12 «Москва — Казань» во Владимирской области запустили движение

В России запустили движение по участку скоростной автодороги М-12 «Москва — Казань — Екатеринбург» во Владимирской области. В открытии нового отрезка мегатрассы принял участие вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

Речь идет об участке от развязки с трассой М-7 «Волга» до дороги на город Гусь-Хрустальный, протяженность маршрута достигает 27 километров.

«Особо приятно, что у нас есть возможность открыть еще один этап дороги М-12 "Москва — Казань — Екатеринбург". Меньше 2 лет назад было дано поручение президентом построить эту дорогу. Никогда еще в нашей стране за такие короткие сроки дороги такого масштаба не строились», — заявил Хуснуллин. Вице-премьер добавил, что большая часть работ по перекладке сетей на М-12 была проделана.

В начале сентября президент России Владимир Путин открыл первый участок М-12 от ЦКАД до подмосковного Орехово-Зуева протяженностью 23 километра. Проезд по этому отрезку стоит около 100 рублей.

Длина строящейся платной автодороги М-12 «Москва — Казань» составляет 823 километра. Новый автобан включен в глобальный государственный проект «Европа — Западный Китай». Трасса частично пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Время в пути от Москвы до Казани займет по ней шесть с половиной часов.