Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:44, 14 октября 2022Среда обитания

Открыт новый участок российской мегатрассы

По участку мегатрассы М-12 «Москва — Казань» во Владимирской области запустили движение

Фото: «Российские автомобильные дороги»

В России запустили движение по участку скоростной автодороги М-12 «МоскваКазаньЕкатеринбург» во Владимирской области. В открытии нового отрезка мегатрассы принял участие вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

Речь идет об участке от развязки с трассой М-7 «Волга» до дороги на город Гусь-Хрустальный, протяженность маршрута достигает 27 километров.

«Особо приятно, что у нас есть возможность открыть еще один этап дороги М-12 "Москва — Казань — Екатеринбург". Меньше 2 лет назад было дано поручение президентом построить эту дорогу. Никогда еще в нашей стране за такие короткие сроки дороги такого масштаба не строились», — заявил Хуснуллин. Вице-премьер добавил, что большая часть работ по перекладке сетей на М-12 была проделана.

В начале сентября президент России Владимир Путин открыл первый участок М-12 от ЦКАД до подмосковного Орехово-Зуева протяженностью 23 километра. Проезд по этому отрезку стоит около 100 рублей.

Длина строящейся платной автодороги М-12 «Москва — Казань» составляет 823 километра. Новый автобан включен в глобальный государственный проект «Европа — Западный Китай». Трасса частично пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Время в пути от Москвы до Казани займет по ней шесть с половиной часов.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Стрелкова, Подоляку и других военных блогеров проверят на дискредитацию армии
Врач назвала смертельно опасные бессимптомно протекающие женские болезни
Полная девушка примерила одинаковые вещи с 54-летней матерью и восхитила фанатов
В граничащем с Украиной российском регионе решили объявить школьные каникулы
Открыт новый участок российской мегатрассы
Многочасовой крик в самолете довел туриста до истерики и попал на видео
Глава МИД Черногории назвал честью запрет на въезд в Россию
Появились данные об обстрелах Белгорода ВСУ
Россиянина задержали за поджог знакомой и ее квартиры в Подмосковье
Американка сделала чехол для телефона из крысы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.