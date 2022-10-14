Путин назвал число мобилизованных

Путин заявил, что в России мобилизовали 222 тысячи человек

В России мобилизовали 222 тысячи человек, заявил президент страны Владимир Путин. Выступление главы государства транслирует телеканал «Россия 24».

«Уже мобилизовано 222 тысячи человек из предполагаемых 300 тысяч», — сказал глава государства.

О начале в стране частичной мобилизации Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что мобилизация коснется находящихся в запасе россиян, которые уже имеют боевой опыт. Также под призыв подпадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.

4 октября Шойгу сообщил, что в рамках объявленной частичной мобилизации в российские Вооруженные силы прибыли более 200 тысяч человек.