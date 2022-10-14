Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:01, 14 октября 2022Бывший СССР

В Харьковской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Власти Харьковской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта при обстреле

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Харьковской области есть повреждения в результате обстрелов, об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, зафиксированы четыре ракетных удара по инфраструктурному объекту в Чугуевском районе. По предварительным данным, один человек получил ранения.

Ранее власти региона сообщали о звуках взрывов. Глава области призвал жителей перейти в укрытия в связи с ракетными атаками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин отверг обвинения Франции в умышленной дестабилизации на Кавказе
Раскрыта оптимальная частота стирки джинсов
Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом единства в борьбе с нацизмом
Мужчина заподозрил джинна в краже золота на миллионы рублей
Ведущего обязали выплатить почти миллиард долларов за теории заговора
Момент падения осколка снаряда на железную дорогу под Белгородом сняли на видео
В России попросили дать отсрочку от мобилизации для еще одной профессии
Елизавета Боярская ответила на вопрос о медлительности петербуржцев
Власти Шри-Ланки передумали внедрять карты «Мир» в стране по одной причине
Мэр российского города пошел работать на завод
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.