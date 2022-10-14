В Харьковской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Власти Харьковской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта при обстреле

В Харьковской области есть повреждения в результате обстрелов, об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, зафиксированы четыре ракетных удара по инфраструктурному объекту в Чугуевском районе. По предварительным данным, один человек получил ранения.

Ранее власти региона сообщали о звуках взрывов. Глава области призвал жителей перейти в укрытия в связи с ракетными атаками.