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21:00, 13 октября 2022Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харькове

Глава Харьковской области Синегубов сообщил о взрывах в Харькове
СюжетВзрывы в Харькове:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

В Харькове слышны взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

Глава региона заявил, что по городу наносятся ракетные удары, и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Ранее стало известно о ракетном ударе по военному объекту во Львовской области. В результате обстрела пострадало только военное имущество, которое было уничтожено.

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Алевтина Запольская
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