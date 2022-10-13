Стало известно о взрывах в Харькове
Глава Харьковской области Синегубов сообщил о взрывах в ХарьковеСюжетВзрывы в Харькове:
В Харькове слышны взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
Глава региона заявил, что по городу наносятся ракетные удары, и призвал жителей оставаться в укрытиях.
Ранее стало известно о ракетном ударе по военному объекту во Львовской области. В результате обстрела пострадало только военное имущество, которое было уничтожено.