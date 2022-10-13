Во Львовской области сообщили об ударе по военному объекту

Глава ОВА Козицкий заявил о ракетном ударе по военному объекту во Львовской области

Во Львовской области по военному объекту был нанесен ракетный удар. Об этом глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий сообщил в своем Telegram-канале.

Он заявил, что по объекту в Золочевском районе ударили две ракеты, уточнив, что это стало повторным попаданием. По его словам, в результате обстрела пострадало только военное имущество, которое было уничтожено.

Ранее сообщалось о взрывах в четырех областях Украины. Помимо Львовской области, они были зафиксированы в Ровенской, Волынской и Тернопольской областях.