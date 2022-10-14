Генерал назвал возможные сроки завершения спецоперации на Украине

Генерал Бужинский заявил, что спецоперация на Украине может продлиться еще полгода

Длительность специальной операции России на Украине будет зависеть от конечной цели, заявил вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский, пишут «Аргументы и факты».

По словам эксперта, под конечной целью специальной военной операции можно понимать несколько вариантов. Первый, по его словам, «дойти на юге до Одессы, соединиться с Приднестровьем, на севере взять Харьков, возможно, Днепр, полностью взять под контроль Донбасс». Вторым военный считает вариант, когда российские военные дойдут до левого берега Днепра. «И третий: дойти до западных границ Украины. От того, какая будет выбрана цель, и будет зависеть ход и длительность операции», — выразил свое мнение Бужинский.

Он назвал возможные сроки завершения спецоперации на Украине. По мнению генерал-лейтенанта в отставке, спецоперация может продлиться еще полгода.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что целью будущих действий специальной военной операции России на Украине должен стать полноценный демонтаж киевского режима.