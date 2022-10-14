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21:55, 14 октября 2022Россия

Генерал назвал возможные сроки завершения спецоперации на Украине

Генерал Бужинский заявил, что спецоперация на Украине может продлиться еще полгода

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Длительность специальной операции России на Украине будет зависеть от конечной цели, заявил вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский, пишут «Аргументы и факты».

По словам эксперта, под конечной целью специальной военной операции можно понимать несколько вариантов. Первый, по его словам, «дойти на юге до Одессы, соединиться с Приднестровьем, на севере взять Харьков, возможно, Днепр, полностью взять под контроль Донбасс». Вторым военный считает вариант, когда российские военные дойдут до левого берега Днепра. «И третий: дойти до западных границ Украины. От того, какая будет выбрана цель, и будет зависеть ход и длительность операции», — выразил свое мнение Бужинский.

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Он назвал возможные сроки завершения спецоперации на Украине. По мнению генерал-лейтенанта в отставке, спецоперация может продлиться еще полгода.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что целью будущих действий специальной военной операции России на Украине должен стать полноценный демонтаж киевского режима.

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Марина Совина
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