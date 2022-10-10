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Медведев назвал еще одну цель спецоперации России на Украине

Медведев призвал произвести полный демонтаж нынешнего украинского режима
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Целью будущих действий специальной военной операции России на Украине должен стать полноценный демонтаж киевского режима. К таким действиям призвал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик, комментируя ракетный удар Вооруженных сил (ВС) России по инфраструктуре Украины, отметил, что будут и «другие эпизоды», а также поспешил выразить личное мнение.

Он заявил, что украинские власти с действующим режимом будут представлять постоянную, прямую и явную угрозу для России.

«Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», — объяснил Медведев.

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Россия в понедельник, 10 октября, нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Харькове и Харьковской области. Очевидцы также сообщали о взрывах во Львове, Одесской, Ивано-Франковской, Сумской и Ровенской областях. На Западной Украине повреждены контактные сети, также массово фиксируются проблемы с доступом в интернет. Кроме этого, у многих жителей пропали свет и вода.

Позднее президент России Владимир Путин подтвердил нанесение ударов по территории Украины высокоточным оружием, отметив, что атака была нанесена по объектам энергетики, военного управления и связи.

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Никита Абрамов
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