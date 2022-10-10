Медведев назвал еще одну цель спецоперации России на Украине
Целью будущих действий специальной военной операции России на Украине должен стать полноценный демонтаж киевского режима. К таким действиям призвал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Политик, комментируя ракетный удар Вооруженных сил (ВС) России по инфраструктуре Украины, отметил, что будут и «другие эпизоды», а также поспешил выразить личное мнение.
Он заявил, что украинские власти с действующим режимом будут представлять постоянную, прямую и явную угрозу для России.
«Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», — объяснил Медведев.
Россия в понедельник, 10 октября, нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Харькове и Харьковской области. Очевидцы также сообщали о взрывах во Львове, Одесской, Ивано-Франковской, Сумской и Ровенской областях. На Западной Украине повреждены контактные сети, также массово фиксируются проблемы с доступом в интернет. Кроме этого, у многих жителей пропали свет и вода.
Позднее президент России Владимир Путин подтвердил нанесение ударов по территории Украины высокоточным оружием, отметив, что атака была нанесена по объектам энергетики, военного управления и связи.