Медведев назвал еще одну цель спецоперации России на Украине

Медведев призвал произвести полный демонтаж нынешнего украинского режима

Целью будущих действий специальной военной операции России на Украине должен стать полноценный демонтаж киевского режима. К таким действиям призвал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик, комментируя ракетный удар Вооруженных сил (ВС) России по инфраструктуре Украины, отметил, что будут и «другие эпизоды», а также поспешил выразить личное мнение.

Он заявил, что украинские власти с действующим режимом будут представлять постоянную, прямую и явную угрозу для России.

«Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», — объяснил Медведев.

Россия в понедельник, 10 октября, нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Харькове и Харьковской области. Очевидцы также сообщали о взрывах во Львове, Одесской, Ивано-Франковской, Сумской и Ровенской областях. На Западной Украине повреждены контактные сети, также массово фиксируются проблемы с доступом в интернет. Кроме этого, у многих жителей пропали свет и вода.

Позднее президент России Владимир Путин подтвердил нанесение ударов по территории Украины высокоточным оружием, отметив, что атака была нанесена по объектам энергетики, военного управления и связи.