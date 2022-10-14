Подсчитан размер пенсии неработающих пенсионеров после индексации

Экономист Иванова-Швец: пенсии неработающих пенсионеров в 2023 году вырастут до 21650 руб

Средняя пенсия неработающих российских пенсионеров после индексации в 2023 году может вырасти до 21650 рублей. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Планируемый уровень инфляции в 2022 году может составить 14,3 процента. Планируемая индексация предполагается выше этого показателя на 2,6 процента. Это означает, что средняя пенсия с 2023 года может вырасти на 3100 рублей, до 21 650 рублей», — подсчитала она, напомнив, что в настоящее время средний размер пенсии неработающих пенсионеров составляет 18521 рубль.

Она отметила, что с экономической точки зрения такое превышение может быть немного завышено. Однако, по словам Ивановой-Швец, такой шаг на фоне снижения покупательской способности россиян, нацелен на рост реальных доходов населения. Это простимулирует спрос и положительно скажется на экономическом росте.

В конце августа стало известно, что проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не предусматривает возвращение индексаций пенсий работающим пенсионерам. Согласно проекту Минтруда России, в период с 2023 по 2025 год пенсии будут индексировать в среднем на 6,8 процента. При этом федеральный трансферт в бюджет ПФР вырастет до пяти триллионов рублей в год.