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Работающих пенсионеров решили оставить без индексации пенсий

Профсоюзы: работающих пенсионеров оставят без индексации пенсий в 2023-2025 годах

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не предусматривает возвращение индексаций пенсий работающим пенсионерам. Об этом говорится в заявлении общероссийских объединений профсоюзов, которое направлено в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, пишет РИА Новости.

Авторы документа отмечают, что профсоюзы неоднократно со ссылкой на Конституцию указывали на незаконность разделения пенсионеров на работающих и неработающих. Поэтому отказ предусмотреть в бюджете финансирование индексации для этой категории граждан нарушает права пожилых людей.

В свою очередь в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) отмечают проблему ограничения для работающих пенсионеров по индивидуальному пенсионному коэффициенту (ИПК). При наличии официальной работы и уплате страховых взносов в полном размере ИПК не может превышать трех баллов из десяти возможных.

Ранее депутаты фракции ЛДПР при поддержке некоторых сенаторов внесли в Госдуму законопроект о праве работающих пенсионеров получать пенсионный социальный налоговый возврат. Замглавы фракции Ярослав Нилов объяснил, что считает неправильным отказ от индексации их пенсий, а такую меру поддержки назвал частичной компенсацией.

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Платон Щукин
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