В Госдуму внесли законопроект о поддержке работающих пенсионеров

Депутат от ЛДПР Нилов заявил о внесении законопроекта о поддержке работающих пенсионеров

Депутаты фракции ЛДПР при поддержке некоторых сенаторов внесли в Госдуму законопроект о праве работающих пенсионеров получать пенсионный социальный налоговый возврат. Об этом в своем Telegram-канале рассказал замглавы фракции Ярослав Нилов.

Он назвал такую меру поддержки частичной компенсацией того, что пенсии этой категории граждан в последние годы, несмотря на инфляцию, не индексируются. Нилов пообещал продолжить борьбу за исправление несправедливости, на которую пока не обращают внимание правительство и большинство депутатов нижней палаты парламента.

Документ должен изменить часть вторую Налогового кодекса России, разрешив работающим пенсионерам возвращать 50 процентов суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере не более 25 тысяч рублей за год.

Предполагается, что для такого возврата сам пенсионер должен подать в налоговый орган заявление, после чего тот в течение месяца со дня его получение перечисляет средства гражданину на его счет в банке.

Соавтор законопроекта Борис Пайкин в комментарии ТАСС напомнил, что в России работает каждый пятый пенсионер, это почти девять миллионов человек. И с одной стороны, заметил он, хорошо, что эта категория граждан востребована экономикой, но с другой надо помнить, что работают они не от хорошей жизни — средний размер пенсии по старости в 18 тысяч рублей в условиях инфляции явно недостаточен для комфортной жизни.