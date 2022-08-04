В России предложили ввести налоговый возврат для некоторых пенсионеров

В Госдуму внесут законопроект о праве на налоговый возврат для работающих пенсионеров

Депутаты от фракции ЛДПР и сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин и Елена Афанасьева предложили ввести налоговый возврат для работающих пенсионеров. Соответствующий законопроект они внесут в Госдуму 4 августа, сообщил в Telegram-канале замглавы фракции Ярослав Нилов.

В пояснительной записке отмечается, что необходимо внести некоторые изменения во вторую часть Налогового кодекса России. Предлагается установить социальный налоговый возврат в размере половины от уплаченного в течение года налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но не более 25 тысяч рублей.

Предполагается, что работающий пенсионер будет подавать заявление по окончание налогового периода и получать возврат в безналичной форме на банковский счет. Авторы поправки отмечают, что индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии была отменена, что негативно сказывается на финансовом положении граждан.

В пояснительной записке указывается, что инициатива позволит частично компенсировать работающим пенсионерам недополученные в результате законодательных ограничений доходы.

Один из авторов законопроекта Борис Пайкин в беседе с ТАСС отметил, что в настоящее время в России работает каждый пятый пенсионер или около девяти миллионов человек. «Но следует помнить, что средний размер российской пенсии по старости сегодня составляет 18 тысяч рублей, а этого в условиях инфляции недостаточно для комфортной жизни», — заключил депутат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 августа в силу вступил ряд нововведений, среди прочего предполагающих повышение пенсий работающим пенсионерам.

