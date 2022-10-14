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20:56, 14 октября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на три года условно за нападение на полицейских ради брата

В Симферополе дали 3 года условно мужчине, врезавшемуся в машину полицейских ради брата

Фото: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю

В Симферополе суд приговорил к трем годам лишения свободы условно 37-летнего местного жителя за нападение на полицейских. Об этом в пятницу, 14 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По данным ведомства, днем 19 апреля фигурант узнал, что в автомобиле правоохранителей едет его брат: в отношении него проводились оперативно-разыскные мероприятия. Родственник хотел помешать полицейским и освободить родственника. Тогда он, управляя автомобилем BMW Х5, перекрыл дорогу служебной машине и начал угрожать сотрудникам МВД расправой. Затем он снова сел за руль и врезался на скорости в автомобиль полицейских. В результате аварии один из сотрудников получил черепно-мозговую травму.

Фигуранта задержали сотрудники УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

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Екатерина Власова
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