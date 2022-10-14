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13:49, 14 октября 2022Россия

В Херсонской области заявили о пресечении попыток прорыва со стороны ВСУ

Врио губернатора Херсонской области заявил о пресечении попыток прорыва со стороны ВСУ

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Попытки прорыва со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области пресекаются российскими военными. Об этом врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, за последние четыре дня украинские военные четыре раза пытались прорваться небольшими мобильными группами. «Никаких успешных продвижений со стороны ВСУ со стороны Днепропетровской, Николаевской областей в сторону Херсона нет. Небольшие попытки прорваться пресекаются военными», — заявил Сальдо.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что власти региона призвали местных жителей выехать в другие российские регионы для обеспечения маневренности военных при зачистке территории от ВСУ.

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Алевтина Запольская
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