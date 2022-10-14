Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:10, 14 октября 2022Россия

Песков призвал «не бояться ходить по Москве» при частичной мобилизации

Пресс-секретарь Песков призвал обращаться при облавах военкомов в Генпрокуратуру России

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Не нужно «бояться ходить по Москве», а нужно обращаться в Генпрокуратуру. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о случаях «облав» на призывников в столице. Его слова приводит РИА Новости.

«Не надо "бояться ходить по Москве". Надо задать вопрос Генпрокуратуре. Президент же поручил прокурорам сопровождать все мобилизационные мероприятия. И именно прокуратура отвечает за соблюдение законности», — сказал представитель Кремля.

Материалы по теме:
«Дополнительный призыв не планируется» Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации в России
«Дополнительный призыв не планируется»Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации в России
Сегодня
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

О вручении резервистам повесток у станций метро в Москве ранее сообщил член Президентского совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Он рассказал, что один из таких случаев произошел у станции «Щелковская» — там, по его утверждению, сотрудники полиции «хватали всех без разбора».

Позднее в военкомате Москвы опровергли информацию об «облавах» на резервистов и заявили, что никакое вручение повесток военными комиссариатами или сотрудниками полиции у метро не проводится.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации
Лукашенко призвал не загонять Россию в угол
На Украине предложили ввести потолок на российскую нефть в 10-20 долларов
Стало известно об очередном обстреле российского села со стороны Украины
Российскому ведущему стало плохо в прямом эфире
В программе Мясникова назвали три ошибки женщин
Отдыхающих в Германии туристов заставили доплачивать за свет и отопление
Евросоюз направит миссию в Армению
В США рассказали о влиянии санкций на выпуск оружия в России
Сшитое за несколько часов до свадьбы платье невесты удивило пользователей сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.