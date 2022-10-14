Песков призвал «не бояться ходить по Москве» при частичной мобилизации

Пресс-секретарь Песков призвал обращаться при облавах военкомов в Генпрокуратуру России

Не нужно «бояться ходить по Москве», а нужно обращаться в Генпрокуратуру. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о случаях «облав» на призывников в столице. Его слова приводит РИА Новости.

«Не надо "бояться ходить по Москве". Надо задать вопрос Генпрокуратуре. Президент же поручил прокурорам сопровождать все мобилизационные мероприятия. И именно прокуратура отвечает за соблюдение законности», — сказал представитель Кремля.

О вручении резервистам повесток у станций метро в Москве ранее сообщил член Президентского совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Он рассказал, что один из таких случаев произошел у станции «Щелковская» — там, по его утверждению, сотрудники полиции «хватали всех без разбора».

Позднее в военкомате Москвы опровергли информацию об «облавах» на резервистов и заявили, что никакое вручение повесток военными комиссариатами или сотрудниками полиции у метро не проводится.