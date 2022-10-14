Лукашенко заявил о риске расчленения евразийского пространства

Александр Лукашенко: западные стратеги желают расчленить евразийское пространство

Западные стратеги желают «расчленить евразийское пространство по секторам влияния» и использовать страны Содружества Независимых Государств (СНГ) «в качестве сырьевых и промышленных придатков». Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Астане, передает БЕЛТА.

Он призвал «быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ», назвавав в качестве примеров таковых недавние события в Казахстане и Узбекистане. «Но это только начало. На прочность будут испытывать всех», — подчеркнул Лукашенко.

Президент также заявил, что против всех государств СНГ развязана «настоящая гибридная война», отметив, что Украина является лишь предлогом для этого. «Замыслы отдельных стран по реваншу за проигранные кампании прошлого века вынашивались давно, начиная, как известно, с первых дней после победы в Великой Отечественной войне, а может быть, и раньше», — добавил глава республики.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что отказ Киева от участия в мероприятиях СНГ является упущением для самой Украины. «Она не использует тех возможностей, которые предоставляют интеграционные процессы», — пояснил он.