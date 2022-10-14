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09:15, 14 октября 2022Россия

Кремль высказался об отказе Киева от СНГ

Пресс-секретарь Путина Песков назвал отказ Киева от СНГ упущением для самой Украины

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Отказ Киева от участия в мероприятиях Содружества Независимых Государств (СНГ) является упущением для самой Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его в пятницу, 14 октября, цитирует ТАСС.

«Она не использует тех возможностей, которые предоставляют интеграционные процессы», — сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

В пятницу, 14 октября, в Казахстане начался саммит глав стран СНГ. На встрече нет представителя Украины, которая в последние годы приостановила участие в мероприятиях по линии объединения.

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану 13 октября для участия в трех международных мероприятиях. Он уже участвовал в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также, помимо заседания Совета глав государств СНГ, планирует посетить и саммит «Россия — Центральная Азия».

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Евгения Куликова
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