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20:40, 14 октября 2022Ценности

Валя Карнавал похвасталась роскошным BMW за миллионы рублей

Блогерша Валя Карнавал похвасталась роскошным BMW i8 за восемь миллионов рублей

Фото: @karna.val

Певица и популярная TikTok-блогерша Валя Карнавал (настоящая фамилия Карнаухова) похвасталась роскошным подарком, полученным от возлюбленного, блогера Саши Стоуна. Соответсвующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

20-летняя инфлюэнсерша опубликовала фото, на котором она позирует на фоне автомобиля BMW i8 золотистого цвета с откидными дверями. Девушка позировала в оранжевой толстовке, голубых спортивных брюках и кедах. «Муж мне мечту подарил», — подписала она снимок, отметив также аккаунт Стоуна.

Журналисты Super.ru выяснили, что стоимость машины составляет восемь миллионов рублей.

В августе бизнесвумен Оксана Самойлова показала реакцию супруга, рэпера Джигана, на подаренный ею роскошный автомобиль в честь его 37-летия. Блогерша приобрела минивэн Mercedes-Benz V-класса, стоимость которого начинается от 10 миллионов рублей. На размещенных кадрах артист расцеловывает фотографию супруги, которую разместили на капоте машины.

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Карина Черных
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