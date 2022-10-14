Минфин выплатил за «Роснано» долг на миллиарды рублей
Минфин России выполнил обязательства перед кредиторами «Роснано» по шестой серии облигаций, выплатив долг на девять миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Облигации были размещены в 2015 году, срок их погашения наступил в четверг, 13 октября, обязательства были исполнены в полном объеме. Эту информацию приводит сама компания. Держателям была выплачена номинальная стоимость облигаций — девять миллиардов рублей, а также доход на сумму 560 миллионов рублей.
Источники издания рассказали, что у института развития не было ликвидности в достаточном размере для исполнения всех обязательств и продолжения деятельности в нормальном режиме. По этой причине было решено задействовать госгарантию и погасить обязательства из средств бюджета. Отмечается, что это первый в истории компании прецедент, когда по ее долгам были произведены выплаты из ресурсов казны.
В апреле председатель правления «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу компании за 2010-2020 годы, когда ею руководил Анатолий Чубайс. Руководитель корпорации сообщил, что за этот срок объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 миллиардов рублей. К концу 2020 года за компанией был долг в размере свыше 146 миллиардов рублей, расходы на обслуживание в 2010-2021 годах составили 126 миллиардов рублей.
Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2011 года. После того как правительство утвердило его отставку, он был назначен на пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями. В марте 2022 года, после начала военной операции на Украине, он покинул пост. По данным СМИ, позже Чубайса и его окружение начали проверять на коррупцию.