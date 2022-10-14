Минфин выплатил за «Роснано» долг на миллиарды рублей

«Ведомости»: Минфин выплатил за «Роснано» долг по шестой серии облигаций на ₽9 млрд

Минфин России выполнил обязательства перед кредиторами «Роснано» по шестой серии облигаций, выплатив долг на девять миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Облигации были размещены в 2015 году, срок их погашения наступил в четверг, 13 октября, обязательства были исполнены в полном объеме. Эту информацию приводит сама компания. Держателям была выплачена номинальная стоимость облигаций — девять миллиардов рублей, а также доход на сумму 560 миллионов рублей.

Источники издания рассказали, что у института развития не было ликвидности в достаточном размере для исполнения всех обязательств и продолжения деятельности в нормальном режиме. По этой причине было решено задействовать госгарантию и погасить обязательства из средств бюджета. Отмечается, что это первый в истории компании прецедент, когда по ее долгам были произведены выплаты из ресурсов казны.

В апреле председатель правления «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу компании за 2010-2020 годы, когда ею руководил Анатолий Чубайс. Руководитель корпорации сообщил, что за этот срок объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 миллиардов рублей. К концу 2020 года за компанией был долг в размере свыше 146 миллиардов рублей, расходы на обслуживание в 2010-2021 годах составили 126 миллиардов рублей.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2011 года. После того как правительство утвердило его отставку, он был назначен на пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями. В марте 2022 года, после начала военной операции на Украине, он покинул пост. По данным СМИ, позже Чубайса и его окружение начали проверять на коррупцию.