Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:59, 14 октября 2022Экономика

Минфин выплатил за «Роснано» долг на миллиарды рублей

«Ведомости»: Минфин выплатил за «Роснано» долг по шестой серии облигаций на ₽9 млрд
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

Минфин России выполнил обязательства перед кредиторами «Роснано» по шестой серии облигаций, выплатив долг на девять миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Облигации были размещены в 2015 году, срок их погашения наступил в четверг, 13 октября, обязательства были исполнены в полном объеме. Эту информацию приводит сама компания. Держателям была выплачена номинальная стоимость облигаций — девять миллиардов рублей, а также доход на сумму 560 миллионов рублей.

Материалы по теме:
Силы небесные. Почему опытные бизнесмены и инвесторы отдают астрологам миллионы долларов?
Силы небесные.Почему опытные бизнесмены и инвесторы отдают астрологам миллионы долларов?
25 сентября 2022
Афера Трейдера Иссы. Как россияне поверили советам блогера в Telegram и потеряли миллионы долларов на криптовалюте
Афера Трейдера Иссы.Как россияне поверили советам блогера в Telegram и потеряли миллионы долларов на криптовалюте
13 сентября 2022
Без паники. Нобелевскую премию дали за победу над финансовыми кризисами. Как два ученых и банкир изменили экономику?
Без паники.Нобелевскую премию дали за победу над финансовыми кризисами. Как два ученых и банкир изменили экономику?
11 октября 2022

Источники издания рассказали, что у института развития не было ликвидности в достаточном размере для исполнения всех обязательств и продолжения деятельности в нормальном режиме. По этой причине было решено задействовать госгарантию и погасить обязательства из средств бюджета. Отмечается, что это первый в истории компании прецедент, когда по ее долгам были произведены выплаты из ресурсов казны.

В апреле председатель правления «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу компании за 2010-2020 годы, когда ею руководил Анатолий Чубайс. Руководитель корпорации сообщил, что за этот срок объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 миллиардов рублей. К концу 2020 года за компанией был долг в размере свыше 146 миллиардов рублей, расходы на обслуживание в 2010-2021 годах составили 126 миллиардов рублей.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2011 года. После того как правительство утвердило его отставку, он был назначен на пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями. В марте 2022 года, после начала военной операции на Украине, он покинул пост. По данным СМИ, позже Чубайса и его окружение начали проверять на коррупцию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине предсказали окончание конфликта с Россией
Появились кадры c места падения обломков ракет в граничащем с Украиной регионе
Секс-коуч сравнила воздействие порно и наркотиков на мозг мужчин
В российских аптеках закончился «Феназепам»
В Астане начался саммит глав стран СНГ
Названы лучшие способы отражения критики
Испания передаст Украине системы ПВО
После нападения с топором на студентку в ростовском училище возбудили дело
Стало известно о беспокойстве ВСУ из-за мобилизационных резервов России
Россиян предупредили о наиболее коварных уловках кибермошенников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.