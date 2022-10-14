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13:33, 14 октября 2022Мир

В Германии завершили осмотр места ЧП на «Северном потоке»

Полиция Германии завершила мероприятия по осмотру места ЧП на «Северном потоке»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Антон Ваганов / Reuters

На данный момент полиция Германии уже завершила первичные следственные мероприятия по осмотру места ЧП на газопроводе «Северный поток». Об этом сообщила представитель МВД ФРГ Соня Кок, передает ТАСС.

«Федеральная полиция завершила мероприятия по осмотру. Результаты будут переданы [совместной] следственной группе [Германии, Дании и Швеции] и приобщены к расследованию Генпрокуратуры [ФРГ]», — сообщила представитель правоохранительного ведомства.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Россия располагает разведывательными данными относительно диверсии, совершенной на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». При этом Нарышкин не стал конкретизировать имеющиеся данные публично.

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Дмитрий Сотак
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