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11:21, 14 октября 2022Силовые структуры

Нарышкин заявил о разведданных по диверсии на «Северных потоках»

Глава СВР Нарышкин: Россия располагает разведданными по диверсии на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Россия располагает разведывательными данными относительно диверсии, совершенной на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

При этом глава ведомства не стал конкретизировать имеющиеся данные.

28 сентября сообщалось, что следователи ФСБ России возбудили уголовное дело по факту повреждения «Северных потоков». Расследование ведется по статье 361 УК РФ («Акт международного терроризма»). Предварительное расследование начато по материалам Генпрокуратуры России.

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Любовь Ширижик
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