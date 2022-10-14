Стали известны подробности введения нового налога для туристов в Турции

Гендир Space Travel Мурадян: цены на туры в Турцию возрастут из-за налога на проживание

Для россиян, отдыхающих в отелях Турции по системе «все включено», налог на проживание будет включен в стоимость тура. Подробности введения новой инициативы в беседе с NEWS.ru раскрыл генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Стало известно, что новый налог на проживание будет распространяться на все объекты на территории Турции — не только на отели, но и на частные дома. «В гостиницах администрировать проще, но с этим налогом в долгосрочной перспективе столкнутся все снимающие недвижимость россияне, это важный момент», — подчеркнул Мурадян.

Гендир Space Travel указал, что большая часть российских туристов отдыхает в турецких отелях, работающих по системе «все включено». По его словам, для них налог будет включен в стоимость самого тура, из-за этого цены на путевки возрастут на несколько процентов. «Наши соотечественники, как и все другие, индифферентно относятся к обязательным налогам, воспринимают это как составную часть путешествия», — заявил специалист.

Более того, Мурадян выразил уверенность, что самостоятельные туристы тоже не удивятся новому налогу. Он напомнил, что в курортных арабских странах взимается налог на проживание, в том числе по категории звездности гостиницы — то есть чем выше уровень отеля, тем больше отдыхающим приходится платить. «Назовем это, по сути, аналогом курортного сбора, но важно, что он будет взиматься с любой аренды жилья», — сообщил эксперт.

Ранее сообщалось, что власти Турции собираются ввести обязательный налог на проживание в размере двух процентов от стоимости всех услуг, включая проживание в отелях, гостевых домах, курортных комплексах и прочих объектах размещения. Нововведение начнет действовать уже с 1 января 2023 года.