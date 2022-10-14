Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов от 999 рублей

Авиакомпания «КрасАвиа» запустила распродажу билетов со скидкой до 80 процентов

Российский авиаперевозчик «КрасАвиа» запустил масштабную распродажу билетов стоимостью от 999 рублей по популярным внутрироссийским направлениям. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Акция продлится с 14 по 23 октября и распространится на перелеты, которые состоятся с 1 ноября 2022 года по 26 марта 2023 года. В распродаже участвует вся регулярная самолетная программа перевозчика по 32 направлениям. В этот период отечественные туристы смогут приобрести проездные документы со скидкой до 80 процентов.

Спецпредложение будет действовать на прямых рейсах между Томском, Новосибирском, Улан-Удэ, Сургутом, Новокузнецком, Кемерово, Барнаулом и другими российскими городами. Отмечается, что авиабилеты можно оформить на официальном сайте компании, их количество ограничено.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямое авиасообщение со Шри-Ланкой. Теперь возобновленные полеты будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Перелет в ноябре обойдется россиянам от 63 тысяч рублей в обе стороны.