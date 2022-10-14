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20:48, 14 октября 2022Среда обитания

Россияне бросились скупать жилье в популярной курортной стране

Emirates.Estate: россияне бросились скупать жилье в ОАЭ

Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Globallookpress.com

В сентябре 2022 года спрос на недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) среди граждан России подскочил на 104,16 процента относительно августа. О том, что россияне бросились скупать жилье в популярной курортной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала о недвижимости Emirates.Estate.

Специалисты отметили, что в текущем году они впервые зафиксировали трехзначный рост спроса со стороны граждан России. Кроме того, в сентябре нынешнего года количество их обращений было на 467,38 процента выше, чем в аналогичный период предыдущего года. Относительно девятого месяца 2020 года показатель увеличился в 11 раз — на 1054,58 процента. Наконец, показатель спроса россиян на жилье в ОАЭ в первые девять месяцев 2022-го на 273,05 процента превысил параметр за те же месяцы 2021-го. По сравнению с периодом с января по сентябрь 2020-го в 2022-м положительная динамика составила 499,73 процента.

В октябре эксперт портала Emirates.Estate Ален Еремеев назвал основные выгоды от покупки жилья в Дубае. Он отметил, что россиянам, которые приобрели недвижимость в Дубае или других городах Объединенных Арабских Эмиратов на сумму от 205 тысяч долларов, доступны долгосрочная, или золотая, виза.

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Полина Кислицына
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