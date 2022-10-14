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20:18, 14 октября 2022Забота о себе

Диетолог перечислила самые опасные и неэффективные методы похудения

Диетолог Гридина призвала отказаться от обертывания пленкой и голодания ради похудения

Фото: Unsplash

Обертывание пленкой или целлофановыми пакетами не влияет на процесс жиросжигания, поэтому не поможет сбросить вес, заявила врач-диетолог Наталия Гридина. В беседе с «Известиями» она перечислила три самых популярных, но абсолютно неэффективных и даже опасных метода похудения.

По словам специалистки, убеждение, что тренировка с использованием пищевой пленки, обернутой вокруг проблемных зон, позволит быстро привести себя в форму, ошибочно. Даже если под пленку нанести различные разогревающие средства, это не поможет избавиться от отеков и застоя жидкости или ускорить процесс расщепления жира.

«Пленка не просто задерживает влагу, но и приводит к впитыванию выделений, из-за чего может возникнуть аллергия. Также такие обертывания приводят к перегреву, что негативно сказывается на работе сердца», — предупредила диетолог.

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Также Гридина призвала отказаться от идеи голодания ради похудения. Она предостерегла, что полный отказ от еды, а в некоторых случаях и от воды в течение нескольких дней подряд по-настоящему вреден для здоровья.

Не менее опасно, по мнению диетолога, и экстремальное сокращение калорийности рациона. Подобное решение не ускорит процесс похудения, а замедлит его. Если человек получает недостаточное количество энергии с пищей, организм с трудом будет прощаться с жировыми отложениями, объяснила Гридина. Для эффективного и безопасного сброса веса она посоветовала придерживаться адекватного дефицита калорий, ежедневно гулять и регулярно заниматься спортом.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова назвала главные ошибки худеющих. Среди прочего распространенной ошибкой желающих сбросить вес является отсутствие в рационе необходимого количества овощей и фруктов.

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Наталья Обрядина
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