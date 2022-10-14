В Кишиневе начались жесткие задержания протестующих против президента

Полиция в Кишиневе начала жестко задерживать протестующих против политики Санду

В Кишиневе полиция начала проводить жесткие задержания граждан, вышедших на протесты против политики действующего президента Молдавии Майи Санду. Видео, снятое очевидцем, публикует Telegram-канал «Гагаузская Республика».

Столкновение между сотрудниками полиции и протестующими произошло после того, как последние попытались установить несколько палаток на проезжей части рядом со зданием парламента республики и заблокировать движение транспорта по главной улице города. Правоохранители начали демонтировать палатки, в результате чего между ними и собравшимися возникла потасовка.

На опубликованных кадрах видно, как полицейские под призывы отправить Санду в отставку хватают одного из митингующих. После этого некоторые из собравшихся пытаются отбить задержанного и ввязываются в драку с силовиками.

Как отмечает «Интерфакс», горожане вышли на митинг, протестуя против решения властей о новых правилах проведения протестов во время действия режима ЧП. Так, согласно нововведениям, митингующим запрещено блокировать дороги, а полиции позволено требовать от протестующих прекратить акции при нарушении общественного порядка. Кроме того, участники митинга снова потребовали отставки правительства и проведения досрочных парламентских и президентских выборов.

О начале протестов в Кишиневе стало известно 18 сентября. Тогда несколько десятков тысяч человек собрались на митинг протеста перед зданием администрации президента Молдавии.