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21:25, 14 октября 2022Бывший СССР

Зеленский признал давление частичной мобилизации в России на украинских военных

Зеленский признал «чувствительное» давление частичной мобилизации в России на ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска испытывают чувствительное давление из-за увеличения численности российских войск благодаря частичной мобилизации в РФ, об этом он рассказал в своем видеообращении в Telegram-канале.

Политик уточнил, что Россия отправляет на фронт тысячи мобилизованных. По словам Зеленского, в этих условиях понадобится дополнительная военная помощь западных партнеров. «Сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. Создается дополнительное давление на наших защитников. Это чувствительное давление», — признал он влияние российских сил на Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация почти закончилась, примерно за две недели она будет завершена. Глава государства пояснил, что из запланированных 300 тысяч уже мобилизованы 222 тысячи человек.

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Марина Совина
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