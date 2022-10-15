В Киеве рассказали о защите важной инфраструктуры «антидроновым куполом»

Советник главы Киева Зозуля: важная инфраструктура защищается «антидроновым куполом»

Советник городского главы Киева Юрий Зозуля рассказал о защите особо важной инфраструктуры города «антидроновым куполом». Его слова в эфире телеканала ТСН передает РИА Новости.

Как сообщил Зозуля, система работает фрагментарно. «Она раскидана как мобильная связь — по сотам. Берутся особо важные объекты, для нас сейчас это электростанции, гидроэлектростанции. Дрон-купол уже частично существует в Киеве, и каждый день где-то проявляется элемент антидроновой защиты», — пояснил он.

Зозуля отметил, что ударные беспилотники не рассчитаны на перехват других дронов, а лишь контролируют периметр территорий и отдельного транспорта, представляющий потенциальную опасность на дамбах. По его словам, на внедрение подобной системы требуются десятилетия, однако в Киеве рассчитывают завершить это «за пару лет».

Помогала в создании купола и финансировании компания Dragon Fly. Там, по словам Зозули, дали «научную экспертизу и ученых НАТО». Он подчеркнул, что у властей Киева на подобные эксперименты денег нет, однако у альянса есть агентство перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA), которое занимается «экстремальными инновационными технологиями». «Это как раз и происходит на Украине», — заключил он.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский захотел создать вокруг страны «воздушный щит» и призвал предоставить Киеву достаточное количество современных и эффективных систем ПВО. Помочь Украине в этом он попросил лидеров G7.