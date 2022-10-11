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Зеленский захотел создать воздушный щит вокруг Украины

Президент Украины Зеленский призвал создать воздушный щит вокруг страны
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский захотел создать вокруг страны «воздушный щит» и призвал предоставить Киеву достаточное количество современных и эффективных систем ПВО. Об этом он заявил, выступая на саммите G7 в онлайн-формате, передает РИА Новости.

«Это часть гарантий безопасности, которые являются элементом нашей "формулы мира". Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ракетные удары перестанут работать», — заявил Зеленский.

Глава государства призвал лидеров G7 помочь Киеву создать на Украине такую защиту.

Ранее стало известно, что Киев получил от Германии первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Еще три системы могут быть переданы уже в следующем году.

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Алевтина Запольская
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